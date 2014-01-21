بالصور.. “مصر بلدي” تعقد مؤتمرًا باستاد القاهرة لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة

احتشد آلاف المواطنين المؤيدين للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي, باستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة لحضور مؤتمر جماهيري دعت إليه جبهة “مصر بلدي” للاحتفال بنتيجة الدستور والمطالبة بترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للرئاسة. وردد المواطنون الهتافات المؤيدة للفريق عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلي رفعهم الصور والبوسترات الكبيرة له، وذلك في الوقت الذي تم وضع لوحة كبيرة أمام الصالة المغطاة بصورة الفريق السيسي كُتب عليها ‘جبهة مصر بلدي أسيوط رضيت أم لم ترضَ أنت رئيسي’.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشتعل فيه القاعة بالهتافات المناهضة لجماعة الإخوان ، وأيضا المؤيدة للجيش المصري وترديد أغاني تسلم الأيادي.

وقد حضر المؤتمر ممثلين عن الجبهة والدكتور على جمعة ممثلا عن الأزهر الشريف والقمص بولس عويضة ممثلا عن الكنيسة ، ووزير الدخلية السابق أحمد جمال الدين .