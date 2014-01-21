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"استقلال القضاء" يدرب 20 محامية بالمنيا للدفاع فى قضايا المرأة

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"استقلال القضاء" يدرب 20 محامية بالمنيا للدفاع فى قضايا المرأة "استقلال القضاء" يدرب 20 محامية بالمنيا للدفاع فى قضايا المرأة

تبدأ بعد غد الخميس بالمنيا، الدورة التدريبية فى مجال "تدريب وتمكين المحاميات من أجل الدفاع فى قضايا حقوق المرأة" لـ20 محامية من المحافظة، والتى ينظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى إطار أنشطته فى هذا المجال حتى يوم 25 يناير.

ويتولى التدريب بالدورة عدد من أساتذة المحاماة والمتخصصين فى مجال القانون الدولى لحقوق الإنسان والنشطاء، وخبراء فى علم النفس والاجتماع.

وتتضمن الدورة التدريب على العديد من الموضوعات ذات الصلة بمهارات التقاضى فى مجال القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وذلك كحقوق المرأة فى المواثيق الدولية وموقف من التصديق ووضع هذه المواثيق فى سلم التشريعات الوطنية، وحقوق المرأة فى التشريعات الوطنية (الحقوق المدنية والسياسية – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والدعم القانونى ومهارات التقاضى فى مجال الأحوال الشخصية وقضايا المرأة.

كما تتضمن آليات الدعم القضائى للنساء المهمشات وضحايا العنف والتحرش، وآليات الدعم القانونى والقضائى للمرأة فى النظام القضائى المصرى ومهارات الترافع وكتابة المذكرات فى قضايا المرأة ومهارات استخدام المواثيق الدولية لحقوق المرأة أمام القضاء الوطنى، وكذلك مهارات التواصل والاقناع فى مجال مهنة المحاماة.

ومن المقرر أن يتم تعريف المتدربات على موضوعات عملية ومهنية كحقوق المرأة فى التشريعات الدولية والوطنية، وتدريبات عملية ودراسة حالة فى قضايا أحوال شخصية، كذلك تدريبات عملية ودراسة حالة فى قضايا عنف – تحرش، وتدريبات ودراسة حالة لاستخدام المواثيق الدولية أمام القضاء الوطنى، ومهارات الترافع وكتابة المذكرات فى قضايا المرأة، والتدريب على التواصل والاقناع لدعم قضايا وحقوق المرأة.

وتستهدف سلسلة الدورات المشار إليها، تقديم الدعم القانونى والمعلوماتى، ودعم مهارات التقاضى للمحاميات فى المحافظات المصرية، بهدف تيسير تقديم الدعم القانونى للمرأة، وخلق من المحاميات المصريات تتولى الدفاع عن حقوقها بصفة عامة والمهمشات منهن بصفة خاصة.

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مصر 365

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