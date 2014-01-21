برهامي: "الدعوة السلفية" ستشارك بـ"الدعاء" في ذكرى ثورة يناير لحفظ دماء المصريين

نائب رئيس الدعوة السلفية: دماء ضحايا فض "رابعة" في رقبة "الإخوان" ومن أطلقوا الرصاص الحي

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 21-01-2014 17:33

أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الدعوة لن تشارك في ذكرى ثورة 25 يناير سواء بالتظاهر أو الاحتفال، فالحركة لديها موقف ثابت من فكرة الحشد والحشد المضاد الذي سيشهده هذا اليوم، مشيرًا إلى أن الحركة ستكتفي بالتضرع إلى الله بأن يحفظ دماء المصريين.

وشدد برهامي، خلال تصريحاته الهاتفية مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد"، على ضرورة الرجوع إلى الوفاق المجتمعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصر، داعيًا شباب الإخوان إلى عدم الانجراف وراء دعوات العنف والتحريض.

وتطرّق برهامي، خلال حديثه، لفض اعتصام رابعة، وقال إن كوادر تنظيم الإخوان هربوا من الاعتصام بعد ورود أنباء إليهم تؤكد نية الأمن فض الاعتصام ومعرفتهم بموعد ذلك، مشيرًا إلى أن دم مَن مات برابعة في رقبة من خالف التعليمات وأطلق الرصاص الحي، كما هو في رقبة قيادات الإخوان الذين تركوهم داخل الاعتصام ولم يصرفوهم.