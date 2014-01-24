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بيان من نشطاء البيطريين :

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بيان من نشطاء البيطريين : بيان من نشطاء البيطريين :

بيان من نشطاء البيطريين :

ساءنا ما حدث و يحدث في أروقة النقابة العامه من تخاذل و إستهتار بمقدرات الآلاف من الأطباء البيطريين . مماطله و تعطيل و عدم جديّه في التعامل مع الأحداث المتلاحقه و المتسارعه . خضوع و خنوع و عدم تحمل و تقدير للمسئوليه و عدم قدره على مجاراة الآخر . مواقعكم منتخبه , محصنّه ضد أي إعتداء , ما دمتم تعملون لصالح مهنتكم و ممتهنيها . تمثيل و عدم واقعيه أدت إلى تطاول و إستعلاء من قِبل زملاء .

نحن النشطاء , لقد تعاضدنا معكم في جزء كبير من المواقف و الأحداث و تعارضنا في جزء آخر , بحثا عن توازن نحقق به مطالبنا .

يا ساده لكم النقابة بمجلسها و لنا الشارع بكل وسعه .

نعلن عن عدم مشاركتنا في أحداث إضراب الغد , لا بالدعوة و لا الدعم و لا التوثيق و لا بأي شكل من الأشكال .

نترك لكم المجال لأن ترونا ما أنتم و ما هي حقيقتكم و ما هو حق مقداركم .

و نؤكد أن معركتنا لها اشكال عديده و إتجاهات مختلفه .

و أننا سنعمل في هذا الوقت , بعينه , على إقتلاع من لم يكن منكم جديرا بمكانه , لنخوض إنتخابات التجديد النصفي بكل ما لدينا , لنضمن بذلك صوتا حقيقيا داخل أروقة النقابه , يعمل بلا يد مرتعشه أو خوف من بطش حكومة أو حاكم .

و نؤكد أننا الأحرص على مصلحة الدوله و شعبها و مصلحة زملائنا و مصلحتنا .

نشطاء البيطريين
21 يناير 2014

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