الرئيس الرومانى يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى البحث عن حلول وسط

دعا الرئيس الرومانى ترايان باسيسكو الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم الثلاثاء، إلى البحث عن حلول وسط لحل النزاع المزمن بين الطرفين.

وقال باسيسكو عقب لقائه الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى رام الله "وجهة نظرنا انه لا يمكن حل المشاكل بين الطرفين دون البحث عن حلول وسط، والحل الوسط بالنسبة لنا، انما هو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب فى امن وسلام".

وأعلن باسيسكو دعم بلاده "بلا تحفظ" للجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى قيادة المفاوضات بين الطرفين.

واضاف باسيسكو" الهدف هو جلب السلام وليس إعادة النظر فى الحقائق التاريخية، والحقائق التاريخية يجب أن تبقى فى الكتب والحلول الوسط هى ما يجب ان نسعى اليه".

وأعطى باسيسكو مثالا على ما وصفه، البحث عن الحلول الوسط، الحروب التى شهدتها اوروبا قبل سبعين عاما.

> وقال "لا احد ينكر التاريخ، اوروبا شهدت حروبا، والحل الوحيد الذى جلب لها السلام هو الحل الوسط، على غرار الحل الذى تم بين فرنسا وألمانيا".،وكان الرئيس الرومانى زار إسرائيل، قبل أن يلتقى عباس الثلاثاء.

واضاف "لا يمكن التوصل إلى حل وسط، إلا بضمان امن إسرائيل وامن الدولة الفلسطينية".من جهته، اعرب الرئيس الفلسطينى عن ترحيبه بالرئيس الروماني، وقال انه بحث معه كافة القضايا المتعلقة بعملية السلام.

وقال عباس "اكدنا باننا سنواصل الجهود للتوصل الى حل سياسي، يحقق الاستقرار والسلام فى المنطقة وينهى الاحتلال".

واكد عباس ان احدا لم يطلب لغاية الان تمديد فترة المفاوضات القائمة بين الجانبين (الفلسطينى والاسرائيلي) المفترض ان تنتهى فى ابريل المقبل.،وقال " لكن هناك دعوة للتركيز على المدة المتبقية بهدف الوصول الى نتائج".

واضافة الى تثمينه للدور الامريكى فى عملية السلام، ثمن عباس دور الاتحاد الأوروبى "سواء من خلال بياناته او قراراته التى تؤكد على اهمية تطبيق القرارات الدولية، واعتبار الاستيطان غير شرعي".

وحسب ما أعلنه عباس وباسيسكو فان لجنة وزارة عليا مشتركة، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، ستجتمع فى بوخارست الشهل المقبل للبحث فى سبل التعاون، وتطوير الدعم الذى تقدمه رومانيا لفلسطين.

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