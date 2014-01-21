"صحوة العراق": الفلوجة لن تقتحم عسكريًا.. والرمادى ستطهر من القاعدة

أعلن رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة اليوم الثلاثاء، أن الفلوجة لن تقتحم عسكريًا ولن يكون هناك دخل للجيش العراقى فيها، مؤكدًا أن عملية القضاء على فلول داعش والقاعدة بالرمادى ومنطقة جزيرة الخالدية فى ساعاتها الأخيرة.

وقال أبو ريشة، بحسب بيان له اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش لن تقتحم الفلوجة ولن تكون فيها عملية عسكرية كون العشائر تعمل على دعم قوات الشرطة وتوفير الخدمات للمواطنين وحمايتهم، مشيرًا إلى أن أى خرق إرهابى فى الفلوجة سيعالج من قبل عشائر المدينة التى اختير لها قائم قام ومدير للشرطة جديدان.

وأضاف، أن فلول داعش والقاعدة فى ساعاتهم الأخيرة فى الرمادى ومنطقة جزيرة الخالدية وسيتم تطهير هذه المناطق وعودة الاستقرار الأمنى إلى الأنبار خلال الأيام القليلة المقبلة كون العشائر لن تتوقف حتى إنهاء المجاميع الإرهابية بالكامل.

ولفت أبو ريشة، إلى أن أغلب مناطق الرمادى تم تطهيرها من المظاهر المسلحة وعناصر داعش التى باتت تحاول الهرب إلى القرى والأرياف والمناطق الزراعية بعد تصدى الشرطة والعشائر لهم وحرق عجلاتهم وتدمير أوكارهم.

وتشهد محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادى منذ ثلاثة أسابيع حملة عسكرية واسعة النطاق فى صحراء المحافظة بمشاركة قطاعات عسكرية وطيران الجيش والعشائر لملاحقة عناصر تنظيمى داعش والقاعدة.

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