غدا.. وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لبيع الخضراوات بمنافذ الخبز

يفتتح الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الأربعاء، المرحلة الأولى من استخدام منافذ بيع الخبز البلدى المدعم التابعة لشركة المصريين فى بيع الخضراوات والفاكهة، وذلك لمواجهة جشع التجار فى ارتفاع الأسعار، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار منخفضة.

وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بيع الخضراوات والفاكهة، والبقوليات بالمنافذ بعد الانتهاء من بيع الخبز المدعم صباحًا، وأنه سيتم توريد الخضراوات والفاكهة من أسواق الجملة مباشرة للمنافذ وبأسعار التكلفة للبيع بالمنافذ بأسعار مخفضة، إضافة إلى سيتم شراء البقوليات من الموردين الرئيسيين، وطرحها بالمنافذ لمنع الوسطاء الذين يحملون السلع بتكاليف مرتفعة، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه يتم حاليا دراسة توسيع بعض منافذ شركة المصريين وتطويرها وتجهيزها بثلاجات لبيع اللحوم المجمدة، والمبردة بأسعار مخفضة، وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأضاف أبو شادى لـ"اليوم السابع" أن الحكومة تعمل حاليا على طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى العمل على توفير السلع الغذائية، حيث قامت كل من القوات المسلحة ووزارة الزراعة بتخصيص 30 سيارة متنقلة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار منخفضة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الوزير بتشكيل المجلس الاستشارى الأعلى لجمعيات حماية المستهلك بشأن تفعيل الرقابة على الأسواق ومنع احتكار التجار للسلع على أن يتم ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

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