أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: لا مانع في رحيل حسام غالي وإبراهيم حسن

Google+ Print
الأهلي: لا مانع في رحيل حسام غالي وإبراهيم حسن الأهلي: لا مانع في رحيل حسام غالي وإبراهيم حسن

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن إدارة الفريق الأحمر لا تمانع رحيل الثنائي الشاب حسام غالي وإبراهيم حسن على سبيل الإعارة.

و تلقى الأهلي، عرضين رسميين من ناديي المنيا والرجاء، من أجل استعارة ثنائي فريق الشباب بالنادي "حسام غالي وإبراهيم حسن"، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لا نمانع إعارة غالي وحسن، وسندرس العروض المقدمة لضمهما الفترة المقبلة".

وتابع "كما لا يمانع النادي رحيل الحارس محمود أبو السعود".

وأبدت العديد من الأندية رغبتها في ضم أبو السعود البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم على رأسها حرس الحدود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع