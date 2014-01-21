الأهلي: لا مانع في رحيل حسام غالي وإبراهيم حسن

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن إدارة الفريق الأحمر لا تمانع رحيل الثنائي الشاب حسام غالي وإبراهيم حسن على سبيل الإعارة.

و تلقى الأهلي، عرضين رسميين من ناديي المنيا والرجاء، من أجل استعارة ثنائي فريق الشباب بالنادي "حسام غالي وإبراهيم حسن"، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لا نمانع إعارة غالي وحسن، وسندرس العروض المقدمة لضمهما الفترة المقبلة".

وتابع "كما لا يمانع النادي رحيل الحارس محمود أبو السعود".

وأبدت العديد من الأندية رغبتها في ضم أبو السعود البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم على رأسها حرس الحدود.