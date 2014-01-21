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الحكومة تبحث توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في الصيف المقبل

  • مصر
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عقدت المجموعة الوزارية للطاقة، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية المحلية والبترول، للاستعداد لصيف «2014».

واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، الجهود الجارية بالتنسيق مع وزارة البترول للاستعداد لصيف 2014 فيما يخص إمدادات الوقود اللازم لتغذية محطات توليد الكهرباء، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد كميات الوقود الإضافية، خاصة لمحطات الكهرباء المخطط تشغيلها في صيف 2014، وهي محطة بنها بطاقة 750 ميجاوات، ومحطة شمال الجيزة بطاقة 1000 ميجاوات، محطة العين السخنة بطاقة 1350 ميجاورات، ومحطة 6 أكتوبر الجديدة بطاقة 600 ميجاورات.

وقال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير البترول قدم تقريرا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، كما عرض أهم عناصر استراتيجية الطاقة في وهي الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الطاقة وتحقيق النمو، وتأمين إمدادات الطاقة من خلال التوسع في الاستكشافات والتنقيب وتنويع المصادر، وتوفير الطاقة بأسعار اقتصادية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الوقود المتاح، والحفاظ على معايير البيئة والتنمية المستدامة.

كمــا أشار وزير البترول إلى توقيع الوزارة 29 اتفاقية جديدة لاستكشاف الغاز الطبيعي خلال الشهور الأربعة الماضية، لإضافة احتياطات غاز جديدة وزيادة الإنتاج الذي يتناقص تدريجيا بسبب تقادم حقول الغاز الحالية.

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