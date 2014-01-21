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محمد بن زايد يزور طارق الحمادي في مستشفى خليفة

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محمد بن زايد يزور طارق الحمادي في مستشفى خليفة محمد بن زايد يزور طارق الحمادي في مستشفى خليفة

زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم طارق الحمادي المذيع بقناة أبوظبي الرياضية الذي يرقد حاليا في مستشفى مدينة خليفة الطبية لتلقي العلاج الطبي.

واطمأن سمو ولي عهد أبوظبي على حالته الصحية وتبادل الحديث مع والد وأقارب طارق الحمادي عن سير تلقيه واستجابته للعلاج الطبي ..معربا سموه عن اهتمامه ومتابعته بتطورات وضعه الصحي داعيا الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء والصحة وأن يعود قريبا لأسرته ومزاولة مهام عمله .

واستمع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الأطباء القائمين على العلاج إلى شرح عن حالته ومدى تطور صحته وتماثله للشفاء.

من جانبه أعرب طارق الحمادي وذووه عن تقديرهم وامتنانهم لسمو ولي عهد أبوظبي على هذه اللفتة الكريمة التي تعبر عن حرص سموه والقيادة الحكيمة لدولة الإمارات على التواصل مع أبناء الوطن والتفاعل معهم في السراء والضراء وتفقد أحوالهم الاجتماعية والمعيشي والصحية سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية مؤكدين أن مبادرة وزيارة سمو ولي عهد أبوظبي لها أثر بالغ بإذن الله تعالى في رفع معنويات الحمادي وشحذ عزيمته وإرادته للتماثل للشفاء.
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