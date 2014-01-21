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جديد .. بطاريات من السكر لتشغيل الأجهزة الإلكترونية

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جديد .. بطاريات من السكر لتشغيل الأجهزة الإلكترونية جديد .. بطاريات من السكر لتشغيل الأجهزة الإلكترونية

كتب : نادية الدكروري الثلاثاء 21-01-2014 16:18

نجح الدكتور بيرسيفال تشانغ ، أستاذ هندسة النظم البيولوجية بكلية الهندسة جامعة فيرجينيا ، من إستخدام السكر لإنتاج بطارية صديقة للبيئة يمكن أن تكون بديلة للبطاريات التقليدية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية.

قال تشانغ في بحث منشور بمجلة " نيتشر للإتصالات" أنه إستطاع إستغلال مجمع تخزين الطاقة الطبيعي في السكر لتطوير نوع جديد من البطاريات تعمل لفترات طويلة قبل أن تحتاج لإعادة التزويد بالطاقة و صديق للبيئة، و يمكن أن تعمل البطاريات السكرية لتشغيل الهواتف المحمولة و ألعاب الفيديو و غيرها من الأدوات الإلكترونية.

إعتمد تشانغ علي إستخدام سلسلة من الأنزيمات المختلطة التي تعمل بمثابة حفاز بيولوجي منخفض التكلفة بدلا من البلاتين المستخدم بالبطاريات التقليدية و أكثر تكلفة. و تعمل هذه الإنزيمات علي إنتاج الهيدروجين بطريقة إقتصادية و صديقة للبيئة يمكن أن تستخدم أيضاً في تشغيل المركبات.

ومن بين ميزات البطاريه التي تعتمد علي السكر أنها غير متفجرة أو قابلة للإشتعال ،و لها قدرات أعلي لتخزين الطاقة و قابلة للتحلل دون أضرار بيئية جسيمة.

أشارت وكالة حماية البيئة في إحصاءات أخيرة إنتاج أمريكا لمليارات من البطاريات السامة سنوياً ما يشكل خطورة علي البيئة و الصحة العامة و يمكن لهذا الإبتكار الجديد أن يمنع مئات الآلآف من أطنان البطاريات الملوثة التي تنتهي بمقالب القمامة.

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