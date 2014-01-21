طلاب التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق يتظاهرون لرحيل مدير المركز

تجمهر المئات من طلاب التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق صباح اليوم الثلاثاء، مطالبين برحيل مدير المركز.

واشتكى معظم طلاب التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق من تعسف مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة، ورفضه تقاضى رسوم تحويل الطلاب الذين تم قبول أوراقهم من جامعة المنصورة وجامعات أخرى، ورفضه إعلان نتائج الطلاب الحاصلين على الليسانس، وفاجأهم بإعلان نتيجة عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الليسانس أنهم راسبون فى مواد بالفرقة الثانية والثالثة رغم وجود شهادات تثبت نجاحهم، صادرة من مركز التقنية والمعلومات بالجامعة.

وقال أحمد العراقى محمد بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، إن نظام التعليم المفتوح أن مدير المركز رفض التوقيع على كشوف نتائج امتحانات الطلاب للفرق السابقة، حتى يتثنى لى دخول امتحان الفرقة الرابعة، والمقرر له يوم الأحد المقبل.

وطالب برصد النتيجة الخاصة بى حتى أستطيع دفع الرسوم وأداء امتحانى، وقد تقدمت بهذه الشكوى مرارا وتكرارا منذ تاريخ 5 – 6 – 2013، وأضاف أنه حتى الآن لم يحصل الطلاب على أرقام جلوسهم، رغم أن امتحاناتهم بعد ساعات معدودة.

وقال محمد مصطفى محمود طالب بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة الزقازيق نظام التعليم المفتوح، إنه رغم أننى بالفرقة الرابعة، إلا أننى فوجئت بنتيجة أخرى لى ثابت بها أنى متخلف فى فصل دراسى كامل بالفرقة الثانية، رغم أنى أحمل ما يثبت نجاحى فى كل السنوات السابقة، ولا أدرى لماذا يتعمد مدير المركز مفاجأتى وغيرى من زملائى الطلاب بنتائج أخرى مغايرة للحقيقة؟.

وأعلن الطلاب المتجمهرون أنهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح مع بداية الامتحانات الأحد المقبل، اذا لم يتم رحيل رئيس المركز، والذى اعتاد الإساءة لهم باللفظ غير لائقة، وناشد الطلاب الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة، أن يعيد لهم حقوقهم التى سلبها مدير المركز، خاصة بعد إقرار الدستور المصرى الجديد، والذى حفظ حقوق الجميع ومن بينهم الطلاب الذين هم مستقبل الأمة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الرحمن وكيل كلية الحقوق، والذى يتمتع بحب جارف فى قلوب طلاب الجامعة، والذى استطاع إقناع طلاب التعليم المفتوح أن يعدلوا عن اعتصامهم اليوم بعد وعد رئيس الجامعة بتصحيح كل المخالفات التى يشتكون منها.

وأضاف أن مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة يشغل عددا من المناصب بالمخافة للقانون منذ بداية عهد حكم الإخوان، وساعده فى ذلك رئيس الجامعة السابق الإخوانى فى ذلك، وعلق عبد الرحمن على ما يحدث قائلا "إنه لابد من إقالة مدير المركز لسوء معاملته للطلاب وكثرة المخالفات الإدارية والمالية بالمركز، ومنها إعلانه نتيجة عدد كبير من الطلاب متغيبين فى بعض المواد، رغم أننا حصلنا على كشوف تفيد صحة شكوى الطلاب، وأن أسماءهم مدرجة فى كشوف الناجحين، وتأكدنا بوجود كراسات إجابات الطلاب ونجاحهم فى المواد.

وتساءل.. لمصلحة من إخفاء النتائج وتغييرها وإرغام الطلاب على سداد رسوم المواد أكثر من مرة رغم نجاحهم فيها؟.

وطالب الدكتور عاد عبد الرحمن مراجعة أسماء كافة الطلاب المقبولين بالفرقة الأولى هذا العام، وذلك لانتشار شهادات مزورة عبارة عن مستخرج رسمى.

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