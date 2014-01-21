مسؤول العلاقات العامة لـ"تمرد": وزير الداخلية ضد التسجيلات المسربة وضد تشويه ثوار يناير

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

أكد شريف هلال مسؤول العلاقات العامة بحركة تمرد، أن الشباب الذين عزفوا عن التصويت على الدستور لديهم بعض التحفظات.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي علي البهنساوى على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن من يتحدثون عن مكتسبات الثورة هم من قامت ضدهم ثورة يناير، هناك حملة لتشويه ثورة يناير وصورة شباب الثورة، مشيرًا إلى أن لقاء أعضاء حملة تمرد مع وزير الداخلية لمناقشة تشويه صورة ثوار 25 يناير بالتسجيلات المسربة وأنهم قاموا بتهنئتهم لتوفيقه في تأمين الإستفتاء علي الدستور كما ان هناك ضرورة لوجود حوار مع الشباب.

وأكمل قائلا إن وزير الداخلية أكد أنه ضد التسجيلات المسربة وأنه غير مسؤول عنها، كما أنه ضد تشويه ثوار يناير.

وأشار إلى أن حرص وزير الداخلية على سماع شباب تمرد شيء إيجابي لم يكن موجودا من قبل، كما أن الوزير وعدهم بتأمين فاعليات الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وتمرد ستشارك في جميع ميادين مصر.