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حماس: موقف كندا الداعم لمطلب إسرائيل بيهودية الدولة عنصرى

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حماس: موقف كندا الداعم لمطلب إسرائيل بيهودية الدولة عنصرى حماس: موقف كندا الداعم لمطلب إسرائيل بيهودية الدولة عنصرى

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات رئيس الوزراء الكندى "ستيفن هاربر" الداعمة للموقف الإسرائيلى المطالب بالاعتراف الفلسطينى بما يسمى "يهودية الدولة".

ووصفت الحركة، فى بيان صحفى على لسان الناطق باسمها سامى أبو زهرى اليوم، تصريح رئيس الوزراء الكندى الذى قال فيه إن يهودية إسرائيل أمر غير قابل للتفاوض بأنها "تصريحات عنصرية تدلل على أن قضية اللاجئين تتعرض لتصفية حقيقية".

وأضاف أبوزهرى: "تصريحات (الرئيس محمود) عباس بأن كندا سيكون لها دور فى ملف اللاجئين تؤكد التسريبات الإعلامية التى أشارت إلى أن كندا ستكون إحدى الدول الرئيسة التى سيتم تهجير الفلسطينيين إليها حسب المفاوضات الجارية.

واعتبرت حماس أن "كل هذه الخطوات هى محاولة لتصفية لحق العودة" (بحسب البيان).

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