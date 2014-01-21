أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"مكافحة الإدمان" يعقد ورشة للتوعية بمخاطر المخدرات وأبعادها النفسية

Google+ Print
"مكافحة الإدمان" يعقد ورشة للتوعية بمخاطر المخدرات وأبعادها النفسية "مكافحة الإدمان" يعقد ورشة للتوعية بمخاطر المخدرات وأبعادها النفسية

فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، يعقد صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، بالتعاون مع وزارة العدل وقطاع حقوق الإنسان، ورشة العمل التشاورية الأولى اليوم، الثلاثاء، للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، حول مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات، وأبعادها القضائية والنفسية والاجتماعية، وذلك بمشاركة 40 قاضياً وعضو نيابة عامة.

ويشارك فى افتتاح ورشة العمل السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والسيد الأستاذ مدير الصندوق والسيد الأستاذ الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والأستاذ الدكتور الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة.

ومن المقرر أن تقوم ورشة العمل بمناقشة عدة جوانب مهمة متعلقة بقضية الإدمان، من بينها إساءة استخدام العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية وسبل مواجهتها، وذلك تحت شعار "العقاقير للعلاج وليس إدمان"، ويناقشها الدكتور أسامة بدراوى رئيس الإدارة المركزية للهيئة القومية للرقابة على الأدوية، كما يناقش مسألة إيداع مريض الإدمان فى المؤسسات العلاجية بين التشريع والواقع ويناقشها الدكتورة منى الشرباصى أمين عام المجلس القومى للصحة النفسية، وتتناول الورشة مشكلة الإدمان من منظور حقوقى فى ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، فضلاً عن التصرف فى التحقيق ومشاكل التنفيذ فى قضايا المخدرات ويناقشها المستشار زكريا عبد العزيز المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

لمزيد من أخبار الصحة..
>للرجال فقط.. لامشكلة فى ميل "القضيب" ولكن بشروط

ارتجاع المرىء والجيوب الأنفية نتيجة الإصابة بارتشاح الأنف

تقرير: التدخين السبب الرئيسى لسرطان القولون
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365