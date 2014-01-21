8 نصائح للحفاظ على رشاقتك أثناء الحمل وبعد الولادة

تمثل فترة الحمل وما بعدها مرحلة قلق لدى كثير من النساء اللاتى ينزعجن من زيادة أوزانهن، على اعتقاد أنه لا يوجد نظام غذائى يحفظ للمرأة وزنها المناسب، دون أن يتأثر حملها أو رضيعها سلبا بهذا النظام بعد الولادة.

يقول دكتور محمود عفيفى "أخصائى السمنة والنحافة" بمستشفى حميات بنها: هناك نصائح بسيطة خاصة بالمرأة خلال فترتى الحمل والرضاعة كفيلة بأن تحفظ للمرأة قوامها الممشوق ووزنها المعتدل.

الزيادة الطبيعية لوزن المرأة فى الأشهر الأولى تتراوح بين 8 إلى 12 كيلو فلا يجوز اتباع "رجيم" إلا مع بداية الشهر الرابع.

بإمكان المرأة الحامل ممارسة الرياضة إذا كان حملها مستقرا، ولا تعانى من أية مشاكل نسائية والجدير بالذكر أن الرياضة تجعل أربطة الحوض أكثر ليونة، وتزود الجنين بالأوكسجين اللازم، وتساعده على أخذ كل احتياجاته من أمه دون مواجهة أية مشاكل.

يمكن للحامل ممارسة الرياضة تدريجيا، بحيث لا تزيد مدة الرياضة فى البداية عن 5 دقائق، إلى أن تصل إلى نصف ساعة يوميا.

على الحامل تناول خمس وجبات تحتوى على عناصر الكالسيوم والحديد بقدر الإمكان مع مراعاة تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، أفضل الأطعمة التى يجب أن تتناولها الحامل "الطازج والطبيعى".

من الخطأ لجوء الحامل إلى أية وسائل غير طبيعية لإنقاص الوزن، مثل الإبر الصينية، أشعة الليزر، أدوية غلق الشهية، النظام الغذائى فى فترة الرضاعة يعتمد على الإكثار من شرب الماء والسوائل بصفة عامة، فتحرص على تناول كوب من الماء قبل الرضاعة وبعدها، بحيث لا يقل ما تشربه عن 8 أكواب فى اليوم.

ترهلات البطن التى تحدث بعد الولادة وتسبب إزعاجا لكثير من النساء يمكن تجنبها عند ممارسة الرياضة أثناء الحمل.

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