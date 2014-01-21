Obama يعترف بتناول الحشيشة

اعترف الرئيس الأمريكي Barack Obama بأنه كان يتعاطى الحشيشة عندما كان في سنٍّ مبكرة من عمره، معتبراً أن تدخين حشيشة الكيف ليس أكثر خطراً من شرب الكحول، ولكنه "فكرة سيئة".

وقال Obama: "إن ذلك بمثابة عادة سيئة وآفة، وهي لا تختلف عن تدخين السجائر التي دخنتها عندما كنت شاباً وحتى عمر متقدم من مراهقتي"، حسب ما ذكر موقع mirror البريطاني.

وقد أسف الرئيس الأمريكي لكون الشباب من أقليات فقيرة في بلاده يتعرضون لعقوبة السجن بسبب تدخين حشيشة الكيف أكثر من الأوساط الثرية.

وأضاف: "الصبية من الطبقة المتوسطة لا يدخلون السجن لتدخينهم حشيشة الكيف، ولكن الأولاد الفقراء بلى".

وقد أكد Obama أنه حذّر ابنتيه من أن تدخين حشيشة الكيف هو فكرة سيئة، وأنه خسارة للوقت، وليس صحياً".

وفي هذا السياق، أشاد Obama بالقرار الأخير الذي اتخذته ولايتَي كولورادو وواشنطن بتشريع تدخين الماريجوانا، مضيفاً: "من المهمّ لأيّ مجتمع ألا يكون في وضع يعمد فيه قسم كبير من الناس إلى انتهاك القانون وأن عدداً قليلاً منهم فقط يعاقبون على هذا الأمر".

واعتبر الرئيس Obama أن أولئك الذين يؤكدون أن تشريع الماريجوانا هو الترياق وأنه سوف يحلّ جميع المشاكل الاجتماعية، يبالغون كثيراً.

يُشار إلى أنّ 19 ولاية أمريكية تسمح باستعمال الماريجوانا لأغراض طبية.

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