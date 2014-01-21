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ما حقيقة طرد مذيعة تونسيّة بسبب سمنتها؟

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ما حقيقة طرد مذيعة تونسيّة بسبب سمنتها؟ ما حقيقة طرد مذيعة تونسيّة بسبب سمنتها؟

اكّدت الصحفيّة التونسيّة نوال الزرقاني الوسلاتي أنه تمّ منذ يوم الجمعة منعها من تقديم نشرة الأخبار في القناة الوطنية التونسية الأولى، وادّعت في تصريح لها نشرته "الصباح نيوز" أن رئيسة التحرير مفيدة الحشاني سبق أن أقصتها من تقديم النشرات بسبب السمنة التي قالت انها تتسبّب في تدنّي نسبة المشاهدة، إلا أنّ مفيدة الحشاّني نفت ذلك مؤكّدة أنّ منع المذيعة المذكورة من مواصلة تقديم نشرات الأخبار يعود إلى أسباب مهنيّة بحتة دون أن تبيّن ما هي.
ويشهد قسم الأخبار في القناة الوطنيّة الاولى، عدّة صراعات وتجاذبات وقد تمّت منذ مدّة إقالة سعيد الغزامي رئيس التحرير السابق الذي كانت له تجربة مهنيّة طويلة في كلّ من قناة "الجزيرة" وقناة "ابو ظبيّ"وعوضته مفيدة الحشّاني.

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