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تهديد بالقتل يؤجج خلاف رولا وهيفا من جديد

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تهديد بالقتل يؤجج خلاف رولا وهيفا من جديد تهديد بالقتل يؤجج خلاف رولا وهيفا من جديد

يبدو أن البعض لا يزال يجد لذّة في نبش خلاف الأختين غير الشقيقتين رولا يموت والفنانة هيفا وهبي، من خلال اختلاق حساب مزوّر لرولا، يقوم بتلفيق أخبار تضرّ بهيفا، كان آخر قيام الحساب بنشر رسالة خاصة من هيفا، تضمّنت تهديداً لرولا بالموت.
فقد نشر الحساب المزعوم لرولا رسالة جاء فيها "رح تموتي، شوية وقت وبس"، وادعى أنّ هيفا هي من أرسلتها حيث كتبت منتحلة شخصية رولا تحتها تعليقاً "وصلتني هذه الرسالة الآن، غداً سأذهب لمقاضاتها".
محبّو هيفا شنّوا هجوماً على رولا، مؤكدين أنّ الحساب الذي وضعته رولا لهيفا مزور، وأنها أي رولا تتعمد الإساءة لأختها رغبة منها في تحقيق الشهرة على حسابها.
ويبقى السؤال، لماذا تصمت رولا على هذا الحساب المزور الذي يورّطها في أمور لا تحمد عقباها ومنها الادعاء أن هيفا هددتها بالقتل؟

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سيدتي