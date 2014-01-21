"المصريين الأحرار" يدعو الشعب للاحتفال بذكرى 25 يناير

كتب : الوطن منذ 35 دقيقة

دعا حزب المصريين الأحرار، جموع الشعب المصري لرسم ملحمة جديدة في نضاله ضد قوى الفساد والفاشية والإرهاب، بالنزول في 25 يناير الجاري في جميع شوارع وميادين الجمهورية، للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، وإنجاز وإقرار الدستور الذي صحح المسار في ثورة 30 يونيو.

وطالب الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب، المصريين بالنزول في هذا اليوم للتأكيد على نضالهم السلمي ضد قوى الشر، التي تسعى لهدم الدولة وتعطيل تنفيذ خارطة الطريق بعد الموافقة الساحقة على الدستور والسير نحو إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف أن عقارب الساعة لن تعود للوراء، وأن تكاتف الدولة بكافة مؤسساتها، الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والإعلام والقضاء هو الطريق السليم لعبور هذه المرحلة، التي تكتب فيها مصر تاريخًا جديدًا يضاف لإسهامتها الكبيرة في تاريخ الحضارة الإنسانية.