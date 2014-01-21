البيان تنشر النص الكامل للحكم الصادر بحق " الخلية الإخوانية "

أصدرت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادي العليا التي إنعقدت اليوم (الثلاثاء ) برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي أحكامها بشأن أعضاء الخلية الإخوانية ، فيما يلي النص الكامل للحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وعليه وسلم:

> قال الله تعالي " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى " صدق الله العظيم.

منذ اللحظة الأولى لاتصال هذه المحكمة بالدعوى الماثلة حرصت على إرساء قيم العدل وتحقيق العدالة مستهدية بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومسترشدة بأحكام القانون وما قررته من مبادئ قضائية مستقرة، أفسحت المجال وبكل شفافية للمتهمين بإبداء طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم وفقا للإجراءات القانونية التي كفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية.

وحيث إن هذه المحكمة سطرت حكمها الماثل بعد إحاطتها لواقع الدعوى وحصلتها من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء وبعد تمحيص لها عن بصر وبصيرة إيراداً و ورداً وزانت بين تلك الأدلة خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.

> فقد أصدرت قضاءها بعد المداولة وبإجماع الآراء.

> لــــــــذلك حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن الواحد والعشرين وحتى الثلاثين وغيابياً للمتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين:

أولا: بمعاقبة المتهم الثالث مدحت رجب عبدالله عمار بالسجن خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين الأول: صالح فرج ضيف الله الملهطاني، والثاني:صلاح محمد رزق المشد والخامس: ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم أحمد والسادس: مراد محمد حامد عثمان بدوي، والخامس عشر: عثمان عبدالرحمن سليمان مِتكيس، والسادس عشر : السيد عواد حفني موسى والعشرين: حمادة عبدالعزيز عبدالمقصود، والثلاثين: صالح محمد صالح الظفيري، بالسجن أربع سنوات لكل من التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين لهم للإرتباط.

ثالثا: براءة المتهم الرابع عشر أحمد محمود طه من التهمتين الثانية والرابعة.

رابعا: بمعاقبة المتهمين : الثالث عشر: أحمد لبيب جعفر أحمد والثاني والعشرين:حسن محمد حسن أحمد والثالث والعشرين: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي والرابع والعشرين: حمد حسن علي رقيط والخامس والعشرين: علي سعيد الكندي والسادس والعشرين: راشد عمران الشامسي والسابع والعشرين: محمد علي صالح المنصور والثامن والعشرين: طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم والتاسع والعشرين: حسين علي عبدالله النجار ، بالحبس سنة لكل منهما عن التهمة الرابعة المنسوبة إليهم.

خامسا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة المنسوبة إليهم .

وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الامارات العربية المتحدة وإغلاق كافة مكاتبه العامة منها والفرعية مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالا لنص المادة 182 عقوبات.

سادسا: بمعاقبة المتهمين: الواحد والعشرين: أحمد راشد الطابور النعيمي والثاني والعشرين : حسن محمد حسن أحمد والثالث والعشرين: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي والرابع والعشرين :حمد حسن علي رقيط والثلاثين:صالح محمد صالح الظفيري بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الخامسة المنسوبة إليهم.

سابعا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين والمتهم الرابع والعشرين حمد حسن علي رقيط بتغريم كل منهم مبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم عن التهمة السادسة المنسوبة إليهم.

> ثامنا: إبعاد المتهمين من الأول حتى العشرين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.