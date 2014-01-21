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وفاة سائق وإصابة سيدتين بتصادم بين 5 مركبات بأبوظبي

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وفاة سائق وإصابة سيدتين بتصادم بين 5 مركبات بأبوظبي وفاة سائق وإصابة سيدتين بتصادم بين 5 مركبات بأبوظبي

توفي  سائق، وأصيبت سيدتان، إماراتية وإفريقية، صُنفت إصابتاهما بالبسيطة؛  في حادث تصادم بين 5 مركبات وقع صباح اليوم "الثلاثاء"  قبل  شاطئ الراحة  في أبوظبي  باتجاه  الداخل، وتم نقل   المصابتين   إلى  مستشفيي خليفة والمفرق، وجثة المتوفى إلى  الطب الوقائي في مدينة خليفة الطبية.

 وأفاد المقدم جمال العامري، رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات  بشرطة أبوظبي، بأن المتوفى احترقت مركبته في الحادث، لافتاً إلى أن دوريات  المرور قامت  بإعادة انسيابية  الحركة  المرورية الى طبيعتها.

وحثّ العامري قائدي المركبات على الالتزام بأنظمة المرور، وتوقع مفاجآت الطريق، والانتباه وتخفيف السرعات عند الاقتراب من المناطق التي توجد بها تحويلات وأعمال طرق؛ وترك مسافة آمان كافية، مشيراً إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات  الحادث.
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