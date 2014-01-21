عصام الأمير: سنذيع مباراة الأهلى والمقاولون لأننا أصحاب الحق

كتب : انتصار حسني منذ 46 دقيقة

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن الاتحاد هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في بث مباريات بطولة الدوري العام، وأنه يلتزم بما تضمنته بنود التعاقد مع اتحاد الكرة فيما يخص إذاعة مباريات مسابقة الدوري العام حصرياً على شاشات التليفزيون المصري.

وأكد "الأمير" أن الاتحاد يقوم ببث مباريات الدوري من خلال قنواته الرئيسية والإقليمية أرضياً وفضائياً على الهواء مباشرةً ولأول مرة في نفس التوقيت تلبيةً لرغبة المشاهد المصري في الداخل والخارج في مشاهدة مباريات فريقه على البث المفتوح دون تشفير أو احتكار.

وسيقوم التليفزيون ببث مباراة الأهلي والمقاولون العرب على الهواء مباشرةً عقب استئناف مباريات الدوري للأسبوع السادس بعد الانتهاء من احتفالات ثورة الخامس والعشرين من يناير.