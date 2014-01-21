بالصور.. مسيرات حاشدة لـ “شباب مصر” بالمحافظات دعما للسيسي واحتفالا بالدستور

نظم حزب شباب مصر مسيرات حاشدة فى الكثير من المحافظات إحتفالا بإقرار الدستور ومطالبة للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بالإستجابة لمطالب ملايين المصريين والترشح للإنتخابات الرئاسية.

أكد الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر أنه فى نفس التوقيت الذى كانت فيه بعضا من القوى السياسية تزعم عدم مشاركة الشباب فى الإستفتاء وتخطط لتفريغ نتائج الإستفتاء من مضمونه كان هناك آلاف من الشباب وعلى نفقتهم الخاصة يحشدون للدستور فى قرى ونجوع مصر وبعد إقراره قام الآلاف منهم فى حزب شباب مصر خلال الساعات القليلة الماضية بتنظيم مسيرات وإحتفالات ومؤتمرات على نفقتهم الخاصة إحتفالا بإقرار الدستور والتى شاركت فيها حشود ضخمة حاملة أعلام مصر وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى فوق الأكتاف تطالبة بالترشح للإنتخابات الرئاسية داعيا كل وسائل الإعلام الوطنية تسليط الضوء على الشباب الفاعل فى قلب محافظات مصر والذى كان له دورا غير عاديا فى تفعيل دور ملايين المواطنين وحشدهم للخروج بالتصويت بنعم على الدستور.

قال وائل العربى الأمين المساعد لحزب شباب مصر بمحافظة الدقهلية أن الحزب قام بتوزيع “الشربات” على آلاف من المواطنين فى القرى والمدن التى يتواجد فيها الحزب مؤكدا أن الشربات المصرى يعد رمزا للفرح والعرس وهو ماحرص أعضاء الحزب على توزيعه على المواطنين لافتا النظر إلى أن هناك رغبة عارمة لدى طوائف الشعب المصرى فى ترشح السيسى للإنتخابات الرئاسية بعد أن شعروا بالأمان فى ظله وظل القوات المسلحة.

وقال حسن حافظ أمين حزب شباب مصر بمحافظة الإسكندرية أن تنظيم المسيرة الحاشدة التى نظمها الحزب إحتفالا باقرار الدستور فى برج العرب لم يستغرق إعدادها سوى ساعة واحدة فقط وإلتف حولها الآلاف من المواطنين الذين هتفوا للجيش والشرطة والفريق السيسى الذى حملوا صوره بين الأيدى بينما أوضح على عبد الظاهر أمين حزب شباب مصر بمحافظة الغربية أن الحزب عقد الكثير من الإجتماعات مع مئات الشباب الذين أبدوا رغبتهم فى الترشح لإنتخابات المحليات القادمة بعد أن شعروا بفاعلية الدور الذى قاموا به فى الإستفتاء ونظموا فعاليات غير عادية بمحافظة الغربية للإحتفاء بإقرار الدستور.

وأوضح هانى العربى أمين حزب شباب مصر بشمال سيناء أنها المرة الأولى التى تنتفض فيها محافظة سيناء بهذه الشاكلة التى رصدها الجميع والتى ظهرت فيها طوابير المشاركين فى الإستفتاء وكان الشباب سباقا إليها ولذلك خرج الآلاف من المواطنين إستجابة لدعوة حزب شباب مصر للإحتفال بإقرار الدستور ودعما لترشح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية مؤكدا أن هذه الحالة تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الشعب المصرى وصل لمرحلة إيجابية لابد من إستغلالها لبناء مصر من جديد بعد أن دمرتها جماعة الإخوان الإرهابيين.