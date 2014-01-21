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بالصور..محافظ أسيوط: إزاحة الستار عن تمثال “جمال عبد الناصر” 29 يناير

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بالصور..محافظ أسيوط: إزاحة الستار عن تمثال “جمال عبد الناصر” 29 يناير بالصور..محافظ أسيوط: إزاحة الستار عن تمثال “جمال عبد الناصر” 29 يناير

تحتفل محافظة أسيوط في 29 يناير الجاري بإزاحة الستار عن تمثال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة الذكرى 96 لمولده والذي تم تدشينه تخليداً لذكراه في احتفالية كبرى بموقع التمثال أمام البوابة الشرقية لجامعة أسيوط بحضور أسرة الزعيم الراحل وعلى رأسهم نجله عبد الحكيم عبد الناصر وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة والأدباء والمفكرين وأهالي أسيوط.

صرح بذلك اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ، قائلًا :  الزعيم جمال عبد الناصر يعد أبرز رموز الحركة الوطنية ومفجر ثورة 23 يوليو 1952 التي فتحت الباب أمام كل ثورات التحرير العربية والعالمية وعكست المكانة السامية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة الباسلة في قلوب شعبنا العريق فكانت على مدار تاريخها المشرف جزءاً أصيلاً من هذا الشعب وأثبتت بإنحيازها الدائم لجموع الشعب المصري وتدعيمها لإرادته ومسيرته في الحرية والديمقراطية وأكدت ذلك من جديد  في ثورة 30 يونيو التي صححت المسار ووضعت على الطريق الصحيح.

كان اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط قد كلف الفنان محسن سليم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بتنفيذ التمثال الذي يبلغ طوله 4.25 متر ومصنوع من مادة الفايبر جلاس وقد صمم في وضعية الوقوف أخذاً خطوة للأمام بقدمه اليمنى دلاله على تطلعه لمستقبل مصر ورافعاً يده اليمنى لأعلى مشيراً بالسبابة والتي كان يستخدمها في خطاباته محذراً أعداء مصر داخلياً وخارجياً كما تم تنفيذ جدارية خلف التمثال تحكي ملامح تاريخ الزعيم جمال عبد الناصر منذ قيام الثورة وتلاحمه مع الشعب مروراً بقراره بتأميم قناة السويس ثم قيام الثورة الصناعية انتهاء بدوره في حرب الاستنزاف وقد وقع اختيار المحافظ لمكان التمثال أمام البوابة الشرقية لجامعة أسيوط لتميزه حيث يتيح المكان الرؤية الكاملة للتمثال لجميع المارة والوافدين إلى المحافظة سواء بالقطارات أو المركبات.

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