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عماره الهلاك والموت بدمياط

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عماره الهلاك والموت بدمياط عماره الهلاك والموت بدمياط

منى فوزى 

 

مازال أهمال السادة المسئوليين متواجد ولم ينتهى بعد أصبحنا فى مجتمع فوضوى كل من له سلطة يتجبر ويقضى على البشر لمصلحته الشخصية والسادة المسئوليين فى تغيب تام عن الواقع وكل ما يشغل تفكيرهم الأن مصالحهم الشخصية فقط والدخل العائد من صمتهم الرهيب عن الحقائق ومتابعة أعمالهم بضمائر فيصبح الدخل العائد من تغيب الضمير أكثر بكثير من مراعات ضمائرهم وأستخدامها فى أعمالهم .

السيد ع أ م صاحب عمارة الهلاك . اسس عمارة على اساس قديم بعدإزالة دوريين وبداء بناية عمارته على الاساس القديم وانشاء ثمانية ادوار مع العلم انه تم بناء العماره على شارع ضيق ولا يسمح ببناء أكثر من خمسة ادوار . مما ادى الى احداث ضدرر قاتم للعمائر والمنازل المجاورة له من الممكن أن تتسبب فى سقوط العمائر المجاوره .

وبالفعل تسببت فى تشقق أسقف المنازل وأحداث تلفيات لكثير من العمائر المجاوره له وصدر له عدة قرارات بالازاله ولكنه لم ينفذ اى منه .وعندما يتكلم أحد معه يقول (انا فوق الحكومه _انا راشى المجلس ).

وصدر أيضا قرارات بالازالة للمنازل المجاورة والمتضررة بسبب هذه العمارة مع العلم أنة متواجده من قبل بناء العمارة موضوع القضية , وقدم الكثير من الجيران شكاوى عديده ولم ينظر اليها أحد المسئوليين ,وقمت بعرض صور لاحد المنازل المجاوره من الداخل ملك لعائلة رزق , وننتظر رد من احد السادة المسئوليين .

الى متى سنظل صامتون عن الظلم ومشاهدة الضحايا يتساقطون بسبب الاهمال والفوضى .

هل سننتظر حتى نرى البشر يموتون امام اعيننا وكل ما نفعلة أن نحزن قليل ويقوم المسئول بالوعد بتعويض معين لاهل الضحايا , ام سنعالج المشكله قبل حدوث كوارث .

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