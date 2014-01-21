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غدا صرف رواتب العاملين بالدولة شاملة الحد الأدنى للأجور

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غدا صرف رواتب العاملين بالدولة شاملة الحد الأدنى للأجور غدا صرف رواتب العاملين بالدولة شاملة الحد الأدنى للأجور

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة ستبدأ غدا "الأربعاء" صرف رواتب شهر يناير الجارى لـ6 ملايين موظف بالدولة، حيث تم تقديم موعد صرف الرواتب بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وهو أول راتب يشمل تطبيق علاوات الحد الأدنى للأجور ومقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين والعاملين بالأزهر.

ورغم استحقاق الصرف غدا، إلا أن وزارة المالية لم تصدر حتى الآن قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور المستحق من أول يناير الجارى، والصادر بقرار من رئيس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، فى حين انتهت الأسبوع الجارى من إصدار قواعد صرف الحد الأدنى للأجور، وعلاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين.

جدير بالذكر أن وزارة المالية قدمت مواعيد صرف رواتب شهر يناير الجارى للعاملين بالدولة إلى يوم 22 من الشهر، قبل موعد الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.

وأصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة كتاباً دورياً برقم 3 لسنة 2014، موضحاً أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة، قررت الوزارة صرف الرواتب والنفقات على النحو التالى:

بالنسبة للمرتبات بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات، تصرف يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجارى، كما تصرف الأجور فى نفس اليوم، مع خصم ما قد يصرف بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

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