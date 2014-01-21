وزير التخطيط يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية العاجلة لـ"جنوب سيناء"

تابع دكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، آخر تطورات أعمال تنفيذ الخطة العاجلة والخطة الاستثمارية لعام 2013/2014 لمحافظة جنوب سيناء.

ويقوم الدكتور أشرف العربى بجولات متابعة لخطة التنشيط الاقتصادية بالمحافظات، ومن المقرر الانتهاء من تلك المشروعات قبل 30 يونيو 2014.

أما عن الاعتمادات المخصصة لبرامج التنمية المحلية من برامج دعم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق المحلية، وتحسين البيئة فتبلغ 116.3 مليون جنيه، مدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2013/2014، بالإضافة إلى 59.8 مليون جنيه ضمن الاعتمادات الإضافية فى الخطة العاجلة.

وأعلن العربى أن ملف تنمية سيناء، يتضمّن خطة استثمارية، وخطة عاجلة، باستثمارات تنموية سيتمّ تنفيذها فى شبه الجزيرة بمبلغ 1.4 مليار جنيه، مشيرا فى ذات السياق، إلى توقيع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مع القوات المسلّحة، لتنفيذ مشروعات لتنمية شمال وجنوب سيناء.

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