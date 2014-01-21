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Chubby Stick Intense مرطب شهي بألوان جديدة

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Chubby Stick Intense مرطب شهي بألوان جديدة Chubby Stick Intense مرطب شهي بألوان جديدة

لعشاق إصبع Chubby Stick حول العالم، يقدم Clinique تركيبة جديدة منه تؤمن تغطية مركزة تجعل الشفاه تبدو ممتلئة وتمنحها لوناً أكثر قوة وتركيزاً. إليكم Chubby Stick Intense Moisturizing Lip Colour Balm.

تأتي بنفس العبوات والتصميم المرح، وتعتبر مجموعة Chubby Stick Intense Moisturizing Lip Colour Balm الامتزاج المثالي بين البلسم المرطب والملون الذي يؤمن التغطية الكاملة للشفاه. مزيج من الصبغيات الزائدة تمنح كثافة وقوة لونية، بينما تساعد المادة الدهنية ومضادات الأكسدة التي في تركيبتها على حماية الشفاه وتدليلها بدفقة فورية من الترطيب المتواصل.

بالإضافة إلى تحسين اللون الجريء والمركّز، فإن Chubby Stick Intense الجديد قم صمم مع خليط- كوكتيل مكونات عالية الجودة تمنح الشفاه ما تريده وتحتاجه. بمجرد طلائه تشعر الشفاه بالراحة. ومع مواصلة استخدامه على مر الوقت، سيحدث تحسناً كبيراً في ترطيب الشفاه وانخفاضاً ملحوظاً في الخطوط حولها وتخفيف تقشرها وتشققها – بدون التفريط في مظهرها وشكلها الممتليء. مشبع بزبدة الشيا، زبدة بذور المانجو وزيت بذور الجوجوبا، تؤمن هذه التركيبة دفقة من الترطيب من خلال اصبع أنيق، ملون. الشفاه تصبح ناعمة ومرنة، طرية وغنية باللون.

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سيدتي