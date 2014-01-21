زوري أشهر الأبراج في العالم

تبارت الحضارات على مرّ العصور في تشييد الأبراج المميّزة، للتدليل على مدى تقدّمها وتطوّرها. وقد جاءت اليوم ناطحات السحاب شواهد فنيّة على عصر انفجار الثورة التكنولوجية والصناعية والمعمارية لتعكس مدى التطور الهندسيّ لدول العالم. وقد أكسبت الناطحات مدنها شهرة كبيرة وواسعة، وجعلتها مقصداً للسيّاح.

"سيدتي نت" يجول بك على أشهر الأبراج المنتشرة في العالم:

ـ برج "سانت ماري أكس" في لندن

يعرف أيضاً ببرج "سويس ري"، يقع في حيّ المال الرئيس في شارع "سانت ماري" في لندن، ويُعدّ سادس أعلى مبنى في المدينة.افتتح في أبريل (نيسان) من سنة 2004، بتكلفة بلغت حوالى 194 مليون يورو.يبلغ ارتفاعه 180 متراً، ويضمّ 40 طبقة.صمّمه المهندس نورمان فوستر ليتخذ شكل الصاروخ المكسوّ بالزجاج من الخارج، كما يضمّ ثغرات في كلّ طبقة، لتكون بمثابة نظام تهوئة طبيعيّة لكامل المبنى الذي يضمّ عدداً هائلاً من المكاتب التجارية.

ـ "مركز البحرين التجاري العالمي" في المنامة

صممته شركة "أتكنز" Atkins سنة 2008، ويقع على الواجهة البحرية الشمالية لمدينة المنامة، ويصل ارتفاعه إلى 240 متراً هي كامل طبقاته الـ50.

يتموضع البرج على قاعدة مكوّنة من 3 طبقات، تحتضن منتجعاً ترفيهياً ومطاعم ومراكز تسوق راقية ومواقف للسيارات، كما يوجد برج مراقبة في الطبقة الـ 42 منه، بالإضافة إلى فندق "شيراتون" ذي الـ5 نجوم.

ـ "برج مركز المملكة" في الرياض

تمّ الانتهاء من بنائه سنة 2002، وسط مدينة الرياض. يضمّ سوق المملكة التجارية التي تُعدّ أفخم مركز للتسوق في العاصمة السعودية.

وتشتمل الطبقات الأرضية الثلاث من البرج على مجمع للتسوّق، وخصّصت الطبقة الثالثة للنساء. كما توفر لك منصة المراقبة "سكاي ووك"، التي تمتدّ على مساحة هامة في الجزء العلوي من البرج مناظر بانورامية لا مثيل لها!

ـ "مركز شانغهاي المالي" في الصين

افتتح سنة 2008، ويبلغ ارتفاعه 492 متراً، يتموضع قريباً من نهر "هوانغبو". يتألف البرج من مكاتب وفنادق وقاعات للمؤتمرات، بالإضافة إلى مراكز للتسوّق، تتوزع في الطبقة الأرضية منه.

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