عازفة كمان تايلاندية تتنافس في سباق التزلج الاولمبي في سوتشي

تشارك عازفة الكمان التايلاندية الشهيرة فانيسا ماي في سباق التزلج في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي تقام الشهر القادم في روسيا بحسب ما جاء برويترز.

ورغم انها مواطنة بريطانية (35 عاما) الا انها تأهلت لتمثيل تايلاند في الدورة التي تقام في مدينة سوتشي الروسية لان والدها تايلاندي. ونشأت فانيسا ماي في انجلترا بعد زواج والدتها من بريطاني.

وأصبحت فانيسا ماي بتأهلها واحدة من ثلاثة تايلانديين فقط يشاركون في دورة سوتشي التي تبدأ في السابع من فبراير شباط وتستمر حتى 23 منه.

وتركت فانيسا ماي بصمتها على المسرح العالمي وعرفت بانها لاعبة كمان غير تقليدية ذات أسلوب خاص يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والبوب.

وأصدرت أول ألبوم لها “لاعبة الكمان” عام 1995 واحتل المركز الحادي عشر في قائمة أفضل ألبوم في المملكة المتحدة وباع أكثر من عشرة ملايين نسخة.

وفي مقابلة معها العام الماضي قالت لرويترز انها بدأت رياضة التزلج وهي في الرابعة من عمرها وان حلمها وهي صغيرة في السن كان ان تصبح بطلة للتزلج لكن الموسيقى أصبحت عالمها الاول ولم تتوقف عن القيام بجولات فنية منذ اطلاق البومها الاول عام 1995.