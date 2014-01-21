«عوامر» سوهاج: قرية بلا خدمات وبلا «إنارة».. والمعهد الأزهرى «مغلق»

المياه مقطوعة دائماً.. والأهالى: الأعوام تمر والتجاهل لنا فى تزايد مستمر

كتب : خالد الغويط منذ 10 دقائق

تعانى قرية العوامر، التابعة لمدينة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، التى يعيش داخلها أكثر من 25 ألف نسمة، من عدة مشاكل أبرزها انقطاع المياه بشكل متواصل ومتكرر، وعدم وجود إنارة فى أعمدة الكهرباء، ما يجعل ليل القرية حالكا، إضافة إلى إغلاق الإدارة الهندسية بالأزهر معهد القرية الابتدائى والإعدادى، منذ 2005، رغم أنه المعهد الوحيد الموجود بالقرية، بحجة أن المبنى آيل للسقوط، ما أدى لاضطرار الأطفال للذهاب لمعهد يبعد عن القرية بمسافة 4 كيلومترات، ورغم مرور 5 سنوات على غلق المعهد، فإن الدولة لم تقم حتى الآن بإزالة المعهد وبناء آخر ولا بترميمه لفتحه من جديد.

يقول صلاح أحمد محمود، مدير مدرسة بالمعاش، إن غلق المعهد الأزهرى، هو المشكلة الأهم التى يعانى منها أهالى القرية، مضيفا أن المشكلة بدأت فى عام 2005 عندما عاينت لجنة مشكلة من الإدارة الهندسية لمديرية الأزهر بسوهاج المعهد، وقررت بأن المبنى به شروخ تمثل خطورة على حياة الطلاب، البالغ عددهم حوالى 300 طالب، وأصدرت قرارا بغلق المعهد، وتم إرسال الطلاب إلى معهد قرية الغباشى الذى يبعد حوالى 4 كيلومترات عن القرية، ومرت الآن 8 سنوات دون صدور قرار بترميم المبنى أو إدخاله ضمن خطة الإحلال والتجديد بالأزهر. وأضاف: مر عام تلو الآخر ونحن نطرق أبواب المسئولين، دون حل لمعاناة الأطفال الصغار الذين يتكبدون مشقة الذهاب لمسافة 4 كيلومترات والعودة بنفس المسافة، ورغم تأكيد الإدارة الهندسية بالأزهر الشريف بالقاهرة أن المعهد مدرج ضمن خطة الإحلال والتجديد فى عام 2010، فإنه إلى الآن لم يتم البدء فى العمل بالمعهد الذى أصبح مأوى للقطط والفئران.

وتابع: اضطر أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالتعليم العام إلى أن وصل عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأزهرى الابتدائى إلى 62 طالبا فقط.