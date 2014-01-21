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وزير الأوقاف يعلن بدء خطة لتطوير الجامع الأزهر حضاريا وثقافيا وعلميا

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وزير الأوقاف يعلن بدء خطة لتطوير الجامع الأزهر حضاريا وثقافيا وعلميا وزير الأوقاف يعلن بدء خطة لتطوير الجامع الأزهر حضاريا وثقافيا وعلميا

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بدء تنفيذ خطة لإعادة صيانة وترميم الجامع الأزهر واستعادة تراثه الحضارى والثقافى والعلمى بناء على توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومن خلال اللجنة الوزارية العليا لتطوير الأزهر وبالتعاون مع مجلس إدارة الجامع الأزهر.

وأضاف وزير الأوقاف فى تصريح صحفى عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير الجامع الأزهر بمقر الأزهر اليوم ان الخطة تهدف إلى الاهتمام بالجامع الأزهر علميا حيث تم تسجيل أكثر من 5 الاف ساعة من كتب التراث وسيشهد الجامع الأزهر الأيام المقبلة مشاركة كبار العلماء فى عقد ندوات ثقافية دينية بالجامع الأزهر لنشر سماحة الإسلام وفق منهج الأزهر الذى يعتبر من أكبر القوى الناعمة لمصر.

وأشار إلى ان الخطة تتضمن الاهتمام بالجانب الانشائى والمعمارى والحضارى بالجامع الأزهر من خلال إعادة صيانته وترميمه بالتعاون مع وزارتى الاسكان والاثار للعودة بالجامع الأزهر لسابق عهده فى العالم الإسلامى كمنارة للفكر الوسطى، مبينا ان وزراء الاسكان والدولة للاثار ومحافظ القاهرة وبرفقة مفتى الجمهورية تفقدوا أروقة الجامع الأزهر اليوم للاطلاع على سبل اعادة ترميمه.

من جانبه اكد المهندس ابراهيم محلب وزر الاسكان استعداد الوزارة لترميم الجامع الأزهر والذى سبق واعيد ترميمه عام 98 غير ان أعمال الصيانة به بحاجة إلى تفعيل لإعادة ترميميه بالتعاون مع الاثار ومشيخة الأزهر، مبينا ان فريق عمل من الوزارة وبالتعاون مع شركة متخصصة سيقوم برفع كامل مساحة الجامع الأزهر ومقرعة الأماكن التى بحاجة لصيانة وترميم والبدء فوار فى ترميميها مؤكدا ان كل المبانى والمنشات بالجامع الأزهر جيدة ولكن بحاجة لإعادة صيانة.

وأشاد محلب بمكانة الجامع الأزهر كمنبر للوسطية فى والعالم الإسلامى وان خطة تطويره ستبدأ فورا وتنتهى فى أقرب وقت.

من جانبه، أكد عباس شومان وكيل الأزهر أن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم بداية لخطة عمل طموحة لتجديد الجامع الأزهر والحفاظ على وضعه التراثى والحضارى والدينى والعلمى ليكون بالمكانة اللائقة لمصر والعالم.

وأشار الى ان اللجنة الوزارية ستقوم بمسح شامل لكل جوانب الجامع وإعادة ترميمه لاستئناف رسالته السامية.

كما شدد محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد على قيمة الأزهر وضرورة النهوض به، معربا عن تقديم كل امكانات المحافظة لإعادة ترميم الجامع الأزهر.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد دعا اللجنة الوزارية للجامع الأزهر ومجلس إدارة الجامع الأزهر لعقد اجتماع طارئ وعاجل ، اليوم الثلاثاء ، لبحث سُبل تطوير وترميم الجامع الأزهر على كافَّة المستويات؛ تمهيدًا لتطبيق الخطة العلمية والدعوية بالجامع الأزهر؛ ليكون مركزًا للإشعاع العلمي والدعوي، وفق المنهج الأزهري الوسطي.

أ ش أ

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