5 إطلالات أنيقة من حفل "Producers Guild Awards 2014"

أقيم ليلة البارحة حفل "Producers Guild Awards 2014 "، ولفتتنا إطلالات النجمات الحاضرات على سجادته الحمراء.

اخترنا لك أجمل 5 إطلالات لتختاري منها ما يناسبك:

Helen Mirren بفستان من ايلي صعب

تحرص النجمة Helen Mirrenعلى اختيار الأزياء المناسبة لعمرها وإطلالتها الراقية على السجادة الحمراء، وقد وجدت ما يناسبها في تصاميم ايلي صعب، حيث ارتدت فستاناً ناعماً بأكمام طويلة، فكانت واحدة من أجمل الإطلالات في الحفل.

Julia Louis-Dreyfus بفستان من Max Mara

أعجبنا باختيار النجمة Julia Louis لهذا الفستان الأسود القصير، ولفتنا تنسيقها المميز مع أقراط حمراء براقة.

Lupita Nyongo بفستان من Stella McCartney

تهتم Lupita باختيار ما يناسبها من ألوان وتصاميم، فتحصل دائماً على إطلالات مميزة وجميلة، وقد اختارت في هذه السهرة فستاناً بلون ناعم من Stella McCartney، ونسقت إطلالتها مع حقيبة صغيرة بجلد الأفعى وصندل أسود.

Claire Danes بفستان من Dior

زين تصميم Dior بألوانه الناعمة إطلالة الممثلة Claire Danes ، بحيث أظهر جمالها، وقد نجحت بتنسيقه بطريقة عصرية مع حذاء بلون ميتاليك لماع.

Sarah Paulson بفستان من Marc Jacobs

بدا تصميم Marc Jacobs البراق رائعاً في إطلالة Sarah Paulson، إذ ناسب لون شعرها الأشقر، وقد اختارت أن تنسق فستانها الجميل مع إكسسوارات سوداء.