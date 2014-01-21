تصاميم أنثوية تطغى على ثاني أيام أسبوع الموضة الباريسي



يعد أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس احتفالاً لدور الأزياء العالمية لتعرض أجمل وأفخم ما لديها من تصاميم وأزياء، ومع انطلاقة هذا الأسبوع شاهدنا أجمل ما عرضت "Versace" لموسم ربيع وصيف 2014.

كان اليوم الثاني حافلاً بأجمل التصاميم لعدد من دور الأزياء الشهيرة، مثل: "Dior"، فقد قدم راف سيمونز واحدة من مجموعاته الساحرة لهذا الموسم، والتي احتوت على عدد من الفساتين القصيرة بقصات ناعمة وألوان باستيل جذابة، كما احتوت على مجموعة من فساتين السهرات التي تناسب ذوق نجمات "Dior"، مثل: Marion Cotillard، و Jennifer Lawrence، ولاحظنا استخدام المصمم للأقمشة المخرمة في تصاميم هذه المجموعة، كما كانت الأحذية ملفتة حقاً، فهي ذات تصميم مميز بلون فضي برّاق.

أبهرنا المصمم الإيطالي المبدع Giambattista Valli، حيث ميّزت لمساته الفنية مجموعة التصاميم المعروضة في اليوم الثاني من أيام هذا الأسبوع، وقد رشحها عدد من متابعي "سيِّدتي" على شبكات التواصل الاجتماعي كأفضل مجموعة عرضت حتى الآن، وتنوعت التصاميم المعروضة فيها بين فساتين الكوكتيل الناعمة، إلى جانب فساتين السجادة الحمراء الساحرة بقصاتها المميزة وألوانها الصيفية المنعشة، وقد عرض المصمم الفرنسي Alexis Mabille مجموعة جميلة من فساتين السهرات الرائعة.

من ناحية أخرى عرض عدد من المصممين العرب مجموعاتهم لربيع وصيف 2014 البارحة في باريس، منهم: مصمم "الكوتور" المبدع جورج حبيقة، حيث طغت ألوان الباستيل الناعمة على عرضه، إلى جانب المصمم طوني ورد الذي اختار التفاصيل الجذابة والألوان المحايدة لتصاميمه.

شاهدي ما قدمه المصممون، وأخبرينا برأيك.



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