ليبيا تنفى دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد

نفت الحكومة الليبية الشائعات التى تروج حول دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، وقالت الحكومة فى بيان اليوم، إن هذه العناصر والفئات التى تبث هذه الشائعات تحاول إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وأضاف البيان أن الحكومة تطمئن الجميع بأن الأوضاع على الحدود عادية، ولا توجد أى قوات دخلت منها للأراضى الليبية.

كان مسلحون قد شنوا هجوما جديدا الليلة الماضية على قاعدة "تمنهنت" العسكرية القريبة من مدينة سبها الليبية، وذكر مصدر عسكرى أن المهاجمين الذين يستقلون 15 سيارة عسكرية سطوا على عدد من محولات الكهرباء القريبة من الشريط الأخضر للقاعدة ما أدى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة بالكامل، وأشار المصدر إلى انسحاب العسكريين من قاعدة "تمنهنت" بناء على تعليمات وصلتهم من الآمر العسكرى للمنطقة.

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