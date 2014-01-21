أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ليبيا تنفى دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد

Google+ Print
ليبيا تنفى دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد ليبيا تنفى دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد

نفت الليبية الشائعات التى تروج حول دخول قوات أجنبية من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، وقالت الحكومة فى بيان اليوم، إن هذه العناصر والفئات التى تبث هذه الشائعات تحاول إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وأضاف البيان أن الحكومة تطمئن الجميع بأن الأوضاع على الحدود عادية، ولا توجد أى قوات دخلت منها للأراضى الليبية.

كان مسلحون قد شنوا هجوما جديدا الليلة الماضية على قاعدة "تمنهنت" العسكرية القريبة من مدينة سبها الليبية، وذكر مصدر عسكرى أن المهاجمين الذين يستقلون 15 سيارة عسكرية سطوا على عدد من محولات الكهرباء القريبة من الشريط الأخضر للقاعدة ما أدى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة بالكامل، وأشار المصدر إلى انسحاب العسكريين من قاعدة "تمنهنت" بناء على تعليمات وصلتهم من الآمر العسكرى للمنطقة.

لمزيد من الأخبار العربية..
>الخلافات تسيطر على الجزء الأخير من المصادقة على دستور تونس الجديد

تفجير سيارتين مفخختين على الحدود السورية التركية وأنباء عن سقوط ضحايا

فرنسا تنفى رفض طلب عبور طائرة الوفد السورى إلى "جنيف 2" مجالها الجوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص