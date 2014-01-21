وزير الآثار: مجلس الوزراء يوافق على غلق شارع الجمالية لتحويله لمتحف مفتوح

تنسق وزارة الدولة لشئون الآثار مع وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة حاليا آليات البدء في غلق شارع الجمالية بالقاهرة التاريخية تمهيدا لتنفيذ مشروع تحويل الشارع الي متحف مفتوح للمشاة على غرار شارع المعز لدين الله الفاطمي .

صرح بذلك الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، مشيرا الي أن خطة العمل المطروحة تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على غلق شارع الجمالية ، وأوضح أن مشروع تحويل شارع الجمالية الي متحف مفتوح يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة التاريخية بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 56 مليون جنيه شاملة أعمال المرافق والواجهات والأرضيات بالشارع من باب النصر وحتى المشهد الحسيني وفي المنطقة من مسجد الغوري عند تقاطعه مع شارع الأزهر وحتى باب زويلة.

ومن جانبه ، قال محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية إن الوزارة قد وقعت عقد الشركة التي تم التعاقد معها لإصلاح وتشغيل البوابات الإلكترونية بشارع المعز لدين الله الفاطمي تمهيدا لبدء العمل يوم الأحد القادم ضمن مشروع رفع كفاءة شارع المعز بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي مليون و300 ألف جنيه تم تمويلها بالتعاون مع وزارة السياحة ليتم تحويل الشارع مرة أخرى كما كان فيما قبل الثورة وتحويله الى متحف مفتوح للزائرين وذلك من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة السياحة والآثار والأمن العام ومديرية امن القاهرة وقسم شرطة الجمالية وكذلك محافظة القاهرة ممثلة في حي وسط.

وأضاف عبد العزيز أن جميع الأعمال الإعتيادية بالمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شارع المعز من إصلاح لأرضيات الجرانيت والبازلت ودهانات الواجهات والرفارف الخشبية للمحلات قد تم الإنتهاء منها ، وسوف يتم استلام جميع الاعمال بداية شهر فبراير ليظهر الشارع بعدها بصورة مغايرة لما كان عليه بعد أعمال التخريب التي شهدها بعد ثورة يناير.

أ ش أ