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بلباو يمطر شباك بلد الوليد بأربعة أهداف في الليجا

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بلباو يمطر شباك بلد الوليد بأربعة أهداف في الليجا بلباو يمطر شباك بلد الوليد بأربعة أهداف في الليجا

مدريد، (إفي): أمطر أتليتك بلباو شباك ضيفه ريال بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل اثنين في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وأخفق بلد الوليد في الحفاظ على تقدمه بهدف أوسكار جونزالز (ق15) ليدك أصحاب الأرض شباكهم برباعية حملت توقيع إيباي جوميز (ق65 و82) وأوسكار دي ماركوس (ق75) وأندر اريرا (ق86).

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، أحرز فالديت راما الهدف الثاني للضيوف، ولكن حكم المباراة أطلق صافرة النهاية ليحرم بلد الوليد من محاولة العودة في النتيجة.

وبهذا، يرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 39 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، ويتجمد رصيد الضيوف عند 16 نقطة في المركز 18.

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