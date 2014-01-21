345 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعــــــة أسيـــــــوط

بلغت حصيلة حالات الغش المضبوطة فى مختلف كليات جامعة أسيوط 345 حالة، وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول على مدار الأيام الماضية.

وقال الدكتور عادل ريان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", إن كلية الحقوق جاءت فى المقدمة، حيث تم ضبط 193 حالة تتضمن 158 حالة فى التعليم المفتوح، و28 فى الانتظام و7 حالات فى الانتظام الموجه، وتليها كلية الآداب، حيث بلغت حصيلة حالات الغش بها 96 حالة، منها 81 حالة فى التعليم المفتوح، وحالتان فقط فى الانتظام, يأتى ذلك إضافة إلى 13 حالة فى الانتساب الموجه، كما تم ضبط 33 حالة بكلية التجارة، تتضمن 22 حالة فى التعليم المفتوح، و5 حالات فى الانتظام و6 حالات فقط فى الانتساب الموجه.

وضبط 8 حالات فى كلية الخدمة الاجتماعية تتضمن حالتين فى الانتظام، و6 حالات فى الانتساب، كما تم ضبط خمس حالات فى كلية التربية الرياضية, وحالتين فى كل من كليات التربية والتربية النوعية, إلى جانب حالة واحدة فقط فى كلية العلوم.

أما فى فرع الجامعة فى الوادى الجديد فقد تم ضبط حالتىّ غش فى كلٍ من كليتىّ التربية والآداب، بينما تم ضبط حالة واحدة فقط فى كلية التربية الرياضية.

ومن جانبه أمر الدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط، بتحويل الطلاب المضبوطين إلى مجالس التأديب المختصة بذلك .

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