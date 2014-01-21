أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

345 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعــــــة أسيـــــــوط

Google+ Print
345 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعــــــة أسيـــــــوط 345 حالة غش بامتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعــــــة أسيـــــــوط

بلغت حصيلة حالات الغش المضبوطة فى مختلف كليات جامعة أسيوط 345 حالة، وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول على مدار الأيام الماضية.

وقال الدكتور عادل ريان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", إن كلية الحقوق جاءت فى المقدمة، حيث تم ضبط 193 حالة تتضمن 158 حالة فى التعليم المفتوح، و28 فى الانتظام و7 حالات فى الانتظام الموجه، وتليها كلية الآداب، حيث بلغت حصيلة حالات الغش بها 96 حالة، منها 81 حالة فى التعليم المفتوح، وحالتان فقط فى الانتظام, يأتى ذلك إضافة إلى 13 حالة فى الانتساب الموجه، كما تم ضبط 33 حالة بكلية التجارة، تتضمن 22 حالة فى التعليم المفتوح، و5 حالات فى الانتظام و6 حالات فقط فى الانتساب الموجه.

وضبط 8 حالات فى كلية الخدمة الاجتماعية تتضمن حالتين فى الانتظام، و6 حالات فى الانتساب، كما تم ضبط خمس حالات فى كلية التربية الرياضية, وحالتين فى كل من كليات التربية والتربية النوعية, إلى جانب حالة واحدة فقط فى كلية العلوم.

أما فى فرع الجامعة فى الوادى الجديد فقد تم ضبط حالتىّ غش فى كلٍ من كليتىّ التربية والآداب، بينما تم ضبط حالة واحدة فقط فى كلية التربية الرياضية.

ومن جانبه أمر الدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط، بتحويل الطلاب المضبوطين إلى مجالس التأديب المختصة بذلك .

لمزيد من أخبار المحافظات..
>طلاب الإخوان يتظاهرون بكلية زراعة الإسكندرية للإفراج عن زملائهم

أمن المنوفية يفرق مسيرة بالغاز المسيل للدموع ويضبط 3 من الإخوان

قيادى بـ"تمرد" يتهم زوجة إخوانى محبوس بتمزيق ورقة إجابة نجله بطلخا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365