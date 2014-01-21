امرأة تلد أكبر طفل وزنه "15" كيلو جراماً بأمريكا

ذكرت صحيفة "ديلى برس" الأمريكية مؤخراً، أن امرأة 28 عاماً تدعى فنيسا كيرفانتيز قد أنجبت ولداً أندروا جاكوب الذى يزن 15 كيلو جراما يوم الخميس الماضى فى مستشفى وادى الصحراء.

وقال الأطباء بعد أن قاموا بالعملية القيصرية للسيدة فانيسا وتوليدها، إن هذه الحالة من أغرب الحالات التى تقابلوا معها فى مستشفى وادى الصحراء وأنهم أول مرة يولدون طفلا بهذا الوزن.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام أوضحت أن أكبر طفل ولد فى الولايات المتحدة فى عام 2013 كان وزنه 14 كيلو جراما فى ولاية يوتا الأمريكية.

وأشارت صحيفة "ديلى برس" إلى أن امرأة تدعى آن بيتس دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب أنها أنجبت أكبر طفل فى العالم فى عام 1879 وكان وزنه 23 كيلو جراما ولكنه توفى بعد ساعة من الزمن.

وأشارت فنيسا كيرفانتيز أنها أنجبت قبل ذلك طفلين ولداً وبنت، والولد كان وزنه 9 كيلو جرامات والبنت وصل وزنها عند الولادة 10 كيلو جرامات.

وأضافت ديلى برس أن الأم كانت تعانى من آلام فى الرقبة وأسفل الظهر بسبب أنها تحمل جنيناً يزن 15 كيلو جراما وأنها لم تكن قادرة على الاستمرار بسبب الحمل الثقيل.

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