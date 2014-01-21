الرئيس البرتغالي يمنح رونالدو وسام الضابط الأعظم

منح الرئيس البرتغالي انيبال سيلفا اليوم الاثنين مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو وسامًا رفيعًا لحصوله قبل أسبوع على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2013 للمرة الثانية بعد 2008.

وقال سيلفا في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة بحضور شخصيات عدة من الوسط الكروي البرتغالي، أن هذا الوسام هو مكافأة “لرياضي ذي شهرة عالمية بات رمزًا للبرتغال”.

وأضاف أن الوسام يشكل أيضًا “اعترافًا بالموهبة الاستثنائية لرونالدو الذي أسهم في نشر بريق البرتغال في العالم أجمع”.

وأشاد سيلفا بـ”الموهبة والانضباط والتصميم التي طالما أثبتها رونالدو الذي فرض نفسه كمثال للأجيال الشابة”.

والوسام هو من رتبة ضابط كبير لـ”انفانت دوم هنري” الذي انشىء عام 1960 بمناسبة مرور 500 عام على اختفاء البحار هنري، احد اهم مهندسي التوسع الاستعماري البرتغالي.

وللمناسبة ايضا، احضر رونالدو معه الكرة الذهبية وستعرض في متحفه الخاص الذي افتتح في ديسمبر في مدينة ماديرا، مسقط رأسه.

ورد رونالدو في كلمته “إنه لفخر كبير لي أن أمثل البرتغال في العالم، هذا الوسام هو مصدر جماس إضافي لي من أجل الاستمرار في تمثيل البرتغال على أعلى المستويات”.

وأضاف “إحراز كأس العالم هو حلم، ودون التقليل من قيمة الوسام الذي نلته اليوم والكرة الذهبية قبل اسبوع، سيكون المونديال اهم شيء في مسيرتي، كرة القدم هي حياتي وهوايتي”.