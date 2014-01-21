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استقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية في محافظة أضنة بتركيا

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استقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية في محافظة أضنة بتركيا استقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية في محافظة أضنة بتركيا

ارشيفية

تقدم ضياء الدين ياغجي، رئيس مكتب حزب العدالة والتنمية في محافظة أضنة بجنوبي تركيا، باستقالته من منصبه احتجاجا على سياسة حزبه الحاكم بترشيح 15 اسما لرئاسة بلديات المحافظة دون مشورة المكتب.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية اليوم الثلاثاء أنه على ضوء هذا التطور تقدم 50 عضوا من مجلس رئاسة الحزب الحاكم في أضنة باستقالات جماعية من مناصبهم تضامنا مع ياغجي، واحتجاجا على موقف حزب العدالة والتنمية.

واعتبرت الأوساط السياسية الاستقالات الجماعية بمثابة هزة داخل صفوف الحزب الحاكم برغم عدم تأثيرها على وضع الحزب، مضيفة أن أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري شهدت موقفا مماثلا عدة مرات.

 

أ ش أ

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