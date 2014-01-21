رئيس برشلونة يعرض تقديم شهادته في قضية عقد نيمار

عرض ساندرو روسيل رئيس برشلونة لكرة القدم تقديم شهادته أمام القضاء في محاولة لحل نزاع قانوني بشأن تعاقد النادي مع المهاجم البرازيلي نيمار.

وكان نيمار إنضم إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي مقابل 57.1 مليون يورو “77.5 مليون دولار” قبل بداية الموسم الحالي.

لكن برشلونة لم يكشف عن التفاصيل الدقيقة للعقد، وـشار بطل اسبانيا الى وجود اتفاقات محاطة بالسرية.

واتخذ خوردي كاسيس وهو أحد أعضاء برشلونة اجراء قانونيًا لعدم حصوله على المعلومات التي طلبها بشأن الصفقة.

وينفي روسيل ارتكاب أى خطأ، ورد النادي بغضب بعدما طلب المدعي العام من القضاء البدء في اتخاذ اجراءات ضد إمكانية وجود سوء استغلال للموارد.

وقال روسيل في مؤتمر صحفي أمس الاثنين “أود التأكيد على أن صفقة نيمار كلفت النادي 57.1 مليون يورو ولا شيء أكثر من هذا، قلت هذا لعدد لا يحصى من المرات وهذا يكفي الأن.”

وأضاف “مع كامل احترامي للقضاء في هذه القضية أطالب ببدء الاجراءات واستدعائي للشهادة حتى يمكنني أن أقول للقاضي أى شيء يود أن يسمع عنه لإنه لا يوجد ما نخفيه.”

وتابع “كل شيء قانوني ولا غبار عليه، أى بند موجود محاط بسرية بسبب طلب من الطرف الأخر.”