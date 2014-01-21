تركيب 6 رادارات جديدة في رأس الخيمة

بدأت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تركيب عدد من أجهزة الرادارات الجديدة في بعض المناطق والطرق الرئيسية الهامة بالإمارة .

وقال العميد غانم أحمد غانم – مدير عام العمليات المركزية بأن أجهزة الرادارات عددها 6 رادارات ، و منها 3 ثابتة بحيث تم تحديد أماكن وضعها في المناطق الجنوبية لإمارة رأس الخيمة ، كما شملت الرادارات الجديدة كلاً من شارع خليفة بن زايد في منطقة المنيعي بوضع رادارين و رادار على شارع منطقة أذن العام و مثلها 3 رادارات متحركة في شوارع مختلفة في الإمارة .

يأتي تركيب هذه الرادرات بناءً على الإحصائيات الصادرة من قسم الهندسة المرورية بالتعاون والتنسيق مع قسم المباحث والضبط المروري بالإدارة، والتي أوضحت بدورها، أهم المناطق التي تكثر فيها وقوع الحوادث المرورية والوفيات وبيّنت النقاط الساخنة التي يجب تركيب أجهزة رادار فيها لضبط المستهترين والحد من السرعات المرتفعة التي يسير عليها بعض قائدي المركبات بدون مسئولية واهتمام .

ونوه العميد غانم أحمد غانم بأن تركيب تلك الرادارات من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الأداء المروري وتوفير عناصر الأمن والسلامة لكافة مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن أجهزة الرادار الجديدة تتميز بتطورها وأدائها الفعال، حيث تقوم بالتصوير في الاتجاهين ما يجعلها الحل الأمثل لمراقبة الطرق .

وقد حرصت إدارة المرور على تزويد مختلف الطرق بهذه الرادارات الحديثة والمتطورة، ضمن خطتها الإستراتيجية المنبثقة من وزارة الداخلية – القطاع المروري – الرامية إلى حفظ الأمن والسلامة للجميع وضبط الشارع مرورياً للحد من الحوادث المرورية نتيجة السرعات المرتفعة التي يسير عليها بعض السائقين .

ودعا مدير عام العمليات المركزية كافة سائقي المركبات بمختلف أنواعها إلى الالتزام الكامل بالسرعات المحددة على الطرق .

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