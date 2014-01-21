سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

سادت حالة من السيولة المرورية بجميع محاور وميادين وشوارع القاهرة والجيزة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، أمام جميع السيارات بميادين رمسيس وعبد المنعم رياض وكوبرى عباس، وكوبرى الجامعة، وكورنيش النيل، وكذلك طريق مصر الإسكندرية الزراعى، وطريق صلاح سالم، فى ظل تواجد مكثف لرجال المرور بجميع المحاور للعمل على تسير حركة المرور.

من جانبه، أكد مصدر مسئول فى مرور الجيزة أن رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة واصلوا اليوم إغلاق تقاطع شارع السودان مع شارع سوريا، أمام حركة السيارات القادمة من فيصل وشارع التحرير، فى طريقها إلى إمبابة، بسبب أعمال البناء التى تقوم بها إحدى الشركات التى تشرف على بناء كوبرى علوى فى منطقة أرض اللواء.

وانتظمت الحركة المرورية على طريق 6 أكتوبر للقادم من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس والعكس، و15 مايو للقادم من مناطق إمبابة وميدان لبنان وفيصل والهرم، فيما شهد الطريق الزراعى حتى دائرى قليوب للوصول إلى العاصمة القاهرة حالة من الانسياب المرورى، بالرغم من ضيق مطلع الطريق الذى يتسبب دائما فى زحام مرورى.

كما شهدت محطات مترو الأنفاق حالة من السيولة فى حركة المواطنين أثناء استقلالهم للعربات فى جميع الاتجاهات، على الرغم من تكدس العديد من الركاب دائما فى محطة مترو الشهداء، بسبب استمرار إغلاق محطتى مترو الجيزة والسادات، فيما لم تشهد أى محطة أعطالا فى أى قطارات حتى الآن.

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