تكثيف أمنى اليوم أمام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

طمأن جمعة ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الأهالى وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، والذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول، مضيفاً أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية، بخصوص تكثيف الأمن لتأمين لجان امتحانات الإعدادية اليوم.

وأضاف ذكرى لـ"اليوم السابع"، أنه يطمئن وكيل أول الوزارة والمعلمين المراقبين، أنهم سيكونون مؤمنين بشكل كامل داخل اللجان، ولن يحدث ما كان فى السابق من تجمعات للأهالى، أمام اللجان، مشيرا إلى أن أوراق الأسئلة والإجابة مؤمنة، ولم يمسها أحد، وأن ما حدث بمدرسة أبو كبير الإعدادية بنين، لم يؤثر على سير الامتحانات ونزاهتها.

من جانبه، أكد محمود أبو هاشم، مدير الإدارة التعليمية، بأبو كبير أن المديرية بها 38 لجنة امتحان للشهادة الإعدادية، منها لجنتان يحدث بهما شغب بشكل مستمر.

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