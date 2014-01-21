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اليوم.. "صلاة من أجل سوريا" بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة

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اليوم.. "صلاة من أجل سوريا" بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة اليوم.. "صلاة من أجل سوريا" بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة

تنظم مبادرة "الدبلوماسية الشعبية للعلاقات المصرية السورية" اليوم الثلاثاء، يوماً للصلاة من أجل أن يعم السلام فى سوريا ودول الشرق الأوسط، فى تمام الساعة الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً، بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة.

وقال إبرام لويس صاحب المبادرة، فى بيان، إنه سوف يشارك القمص بيشوى حلمى أمين عام مجلس كنائس كممثل عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما يشارك وفد من الأزهر الشريف والمطران كريكور أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والسوريين المقيمين بالقاهرة، كما سيحضره الممثل الإقليمى للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، وكذلك عدد من رجال الدين المسيحى والإسلامى، وبعض الشخصيات العامة، وعدد من اللاجئين السوريين فى مصر، وسيشارك كورال صوت الراعى والمرنمة سيبيل بغدود.

وأكد البيان أن الدعوة ليوم الصلاة من أجل السلام فى سوريا تأتى قبيل عقد المؤتمر الدولى للسلام "جينيف 2" المزمع عقده فى 22 يناير الجارى.

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