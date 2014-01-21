جامعة عين شمس: كاميرات المراقبة رصدت التعدى على المنشآت

قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن كاميرات المراقبة بالجامعة رصدت عددا من الخروقات المخالفة للقانون، وذلك خلال التظاهرات التى شهدها الحرم الجامعى أمس، والتى تمثلت فى التعدى على المنشآت بالجامعة وكتابة العبارات المسيئة لإدارة الجامعة والجيش والشرطة.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جار التعرف على المخربين والمخالفين للقانون من خلال ما رصدته الكاميرات تمهيدا لتحويلهم للتحقيق بالشئون القانونية بالجامعة.

لمزيد من التقارير..

>مصادر: الحكومة توافق على زيادة ميزانية تنشيط السياحة لـ42 مليون دولار

القوى العاملة: تشكيل هيئة مكتب العمال تم بإرادة حرة من أعضائه

رئيس المحكمة يحرك دعوي جنائية ضد ابو اسماعيل لاتهامه باهانة القضاء