دورات ثقافية لطلاب كلية الآداب بجامعة القناة فى الإسماعيلية

وافق مجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع، برئاسة الدكتور كمال جاد شاروبيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على مقترح الدكتور محمد فرحات، وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بشأن عقد عدد من الدورات الثقافية خلال شهر مارس.

وتأتى الدورات، حول آداب الحوار، والوعى السياسى (الانتخابات)، وتنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس والهيئات.

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