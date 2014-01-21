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ننشر تشكيل مديرى مراكز الخدمة العامة بكلية التربية النوعية بدمياط

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ننشر تشكيل مديرى مراكز الخدمة العامة بكلية التربية النوعية بدمياط ننشر تشكيل مديرى مراكز الخدمة العامة بكلية التربية النوعية بدمياط

وافق الدكتور، على أبو الحمايل، رئيس جامعة دمياط، على تعيين مديرى الوحدات الداخلية، بمركز الخدمة العامة بكلية التربية النوعية بالكلية، وذلك بناء على قرار رقم (34 ).

وضمت القائمة كلا من "أ.م.د.محمد سعد الدين الشربينى، مدير وحدة الخدمات المسرحية والإعلامية (الإعلام )، ود.ملاك أحمد سلامة طه، مدير وحدة الخدمات التربوية، ود.عزة عبد العليم سرحان، مدير وحدة خدمات التنمية الحرفية والصناعات الصغيرة المنزلية (الاقتصاد المنزلى )، ود. سعاد أحمد عبد الغفار، مدير وحدة الخدمات النفسية والإرشادية".

كما ضمت القائمة "د. صلاح محمد عبد الله، مدير وحدة خدمات التربية الموسيقية، ود.نهى السعيد محمد الديب، مدير وحدة الفنون والمهارات اليدوية (التربية الفنية )، ود. أحمد عبد الغنى عويس مدير وحدة الخدمات التقنية (الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات )".

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